El Baxi Ferrol ejercerá todas las “acciones o reclamaciones necesarias” tras lo sucedido en el partido de este domingo

Lo sucedido este domingo en el Pabellón de A Malata en el partido de Liga Femenina Endesa entre Baxi Ferrol e IDK Euskotren ha provocado la indignación absoluta en la entidad ferrolana con el arbitraje sufrido que conllevó a las expulsiones por doble técnica de su entrenador Lino López, la jugadora Dalayah Daniels e incluso fue también expulsado el speaker Javi Masaguer, este último sin justificación aparente.

Ya en frío, en la mañana de este lunes la entidad ferrolana ha remitido un comunicado en el que desean manifestar públicamente su más firme condena a cualquier forma de violencia en el deporte, ya sea física, verbal o simbólica, queriendo agradecer el apoyo de su afición “ejemplar y respetuosa” a la que una excepción individual de una persona nada más finalizar el partido “no puede manchar su apoyo constante que refleja los valores que representa nuestro club”, pero que ocasionó que los colegiados del partido recurriesen a llamar a la Policía Nacional.

Sin referirse a la actuación arbitral en su comunicado, el Baxi Ferrol quiere subrayar su lucha “por un deporte sano, noble y libre de comportamientos violentos” el cual “no exime en ningún caso al club de ejercer, a través de los cauces reglamentarios y las instancias correspondientes, todas aquellas acciones o reclamaciones que considere necesarias para la protección de sus legítimos intereses y la salvaguarda de la esencia del baloncesto”. El respeto al juego y a sus principios “exige también velar por la equidad, la transparencia y la justicia en todos los ámbitos de nuestra actividad.”