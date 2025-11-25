Jornada Financiera “Gestión Económico-Financiera y Negociación Bancaria para Pymes y Autónomos” de COFER

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) organiza esta nueva jornada, centrada en la gestión financiera, la negociación bancaria, los productos que ofrecen las entidades financieras, y las líneas de ayuda de IGAPE. El objetivo, es ofrecer a los asistentes una visión práctica y actualizada sobre la gestión de la empresa.

Sede Afundación de Ferrol-Archivo

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), en el marco del convenio firmado con el IGAPE y el Concello de Ferrol para impulsar el desarrollo económico de la zona, organiza una jornada el miércoles, 26 de noviembre, que comenzará a las 9,30 horas en la sede de Afundación Ferrol.

La jornada “Gestión Económico-Financiera y Negociación Bancaria para autónomos y Pymes”, contará con la participación de Pablo López, de Implicatum, que abordará las claves para entender la situación financiera del negocio, el control de tesorería y dará a conocer las herramientas prácticas para la planificación financiera; Raúl Polo, Director de oficina de Caixabank, que informará de los tipos de productos bancarios más frecuentes utilizados por las Pymes y las claves para la negociación con las entidades bancarias. Rubén Iglesias, director territorial de AFIGAL, que informará de los avales financieros y líneas bonificadas por el IGAPE; para finalizar, Belén Fernández, responsable de las oficinas norte del IGAPE, informará de las líneas de financiación activas, apoyos al emprendimiento, la consolidación y el crecimiento.

La jornada finalizará con un café networking para intercambio de contactos y consultas informales con los ponentes. Para poder participar es imprescindible inscribirse a través del mail http://info@cofer.es, o a través de su web: https://cofernet.com

