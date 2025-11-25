El ‘Bono peixe’ financió más de 500.000 compras de pescado y marisco e incrementó en un 13% las ventas

El ‘Bono peixe’, iniciativa a la que el Gobierno gallego destinó un total de 2,5 millones de euros, ha permitido financiar más de 500.000 operaciones por valor de 11 millones de euros y ha motivado un incremento del 13% en las ventas. Así se desprende del informe de balance de la primera edición del programa de dinamización e incentivo del consumo de estos productos analizado este lunes por el Consello de la Xunta.

Según el documento, en las diez semanas que estivo vigente, tuvo un impacto positivo en las ventas de los más de 750 establecimientos adheridos en toda la comunidad, que crecieron hasta un 13%.

El comercio ambulante fue el que aplicó un mayor descuento medio, de 7,5 euros por venta, sensiblemente superior al aplicado por los hipermercados, que alcanzó los 4,4 euros.

En la primera edición de este programa participaron 751 establecimientos, localizados en 139 municipios, y más de 146.000 consumidores, que representan el 6% de la población gallega.

BANCOS MARISQUEROS DE FERROL

Por otra parte, la Xunta destina más de 205.000 euros al estudio integral de la calidad ambiental de los sedimentos de los bancos marisqueros de Ferrol.

En concreto, el Consello ha dado luz verde este lunes a la firma del convenio entre la Consellería do Mar y la Universidade de Santiago de Compostela para la realización de un proyecto de investigación para el estudio integral de la calidad ambiental de los sedimentos en relación con la capacidad productiva de los bancos marisqueros de bivalvos en la ría de Ferrol (BivaFerrol).

Una iniciativa enmarcada en la red de colaboración entre el sector pesquero y los organismos científicos autonómicos, Redemar, y en la que colaboran las cofradías de Mugardos, Barallobre y Ferrol.