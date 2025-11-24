CPI Atios de Valdoviño acoge este año un taller sobre aves rapaces nocturnas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Niños de 3º y 4º de Primaria participan en la actividad que promueve a Diputación provincial de A Coruña.

La diputada provincial de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosana García, y el alcalde de Valdoviño, Alberto González, junto al concejal de Deportes, Sergio Saavedra, se han acercado en la mañana de este lunes 24 hasta el CPI Atios para, en compañía de la directora, Tania Ruanova, saludar a los niños de 4º curso de Educación Primaria que participan en el taller medio ambiental sobre aves rapaces nocturnas.

Un proyecto que impulsa este año la Diputación de A Coruña en diez centros educativos de la provincia para fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad desde la base, según explicaba la diputada provincial. Para eso, habrá parte teórica y práctica, guiada por la Asociación Alados Medioambiente.

El taller se celebrará también este martes, pero dirigido a los niños de 3º de Primaria. Así, aprenderán a identificar el grupo de aves rapaces nocturnas presentes en Galicia, como búhos, mochuelos y lechuzas, además de los peligros que afrontan y el papel que juegan en medio ambiente para mantener el equilibrio de los ecosistemas. De este modo, el conocimiento se convierte en una herramienta clave para formar ciudadanos responsables y comprometidos con el futuro del planeta.