Neda despide el ciclo ‘Tempo para o Teatro’ con “Neura”

El Ayuntamiento de Neda programa este viernes, 28 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en la Casa da Cultura la tercera y última obra del programa municipal “Tempo para o teatro”. Se trata de “Neura”, una comedia

que, según apuntan desde la compañía De ste Xeito, “aborda el tema de la salud mental, eso sí, con minúsculas”.

En la obra, protagonizada por Stephy Llaryora y Sergio Macías, dos “ex” volverán a poner la prueba, por circunstancias de la vida, la compatibilidad de sus neuras, tras evolucionar por separado y pasar por diferentes terapias y pseudoterapias.

Las entradas para disfrutar de esta comedia romántica, que ponen sobre la mesa las manías y locuras cotidianas que mucha gente comparte, pueden reservarse y comprarse en la Biblioteca municipal de Neda, de lunes a viernes de 9 la 13 y de 17 la 20 horas. El precio de las localidades es de 2 euros.

Neda conta neste ciclo cultural, centrado en la promoción del teatro gallego, con la colaboración de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña.