Mugardos inicia los trámites para solicitar la subvención de limpieza de playas

El Concello de Mugardos inició los trámites para solicitar a la Diputación de A Coruña la subvención destinada a la limpieza y mantenimiento de playas para la temporada 2026, con el objetivo de garantizar que los servicios estén plenamente operativos y en condiciones óptimas desde el inicio del próximo verano.

El ámbito de aplicación del servicio de limpieza y mantenimiento comprende las siguientes playas y arenales:

Playa de A Bestarruza: superficie aproximada de 12.000 m² (300 m de longitud y 40 m de ancho). Esta playa cuenta con aseos, duchas, papeleras y paneles informativos, así como accesos desde el paseo marítimo y escaleras desde el Parque del Campo de la Catedral. Su nivel de ocupación es alto durante la temporada estival.

Arenal del frente marítimo del puerto de Mugardos.

El contrato de mantenimiento incluye la recogida, retirada y tratamiento de residuos generados en el uso diario de las playas; la retirada y tratamiento de algas acumuladas que puedan resultar molestas para los usuarios, con métodos manuales respetuosos con el medio ambiente; y la nivelación de la superficie del área y rastrillado para mantener la playa en perfecto estado.

El plazo de ejecución previsto abarca desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, asegurando así la óptima preparación de las playas para toda la temporada estival.

El concelleiro de Obras, Servicios y Medio Ambiente, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, señaló que «con esta planificación anticipada buscamos garantizar que nuestras playas estén limpias y en perfectas condiciones para vecinos y visitantes. Comenzamos los trámites ahora para que la temporada estival de 2026 se desarrolle sin incidencias, manteniendo Mugardos como un municipio seguro, accesible y cuidado» añadió.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Ana Varela, destacó que «este tipo de planificación y solicitud anticipada de subvenciones refleja el compromiso con la correcta gestió y optimización de los recursos municipales. Cada euro se gestiona pensando en la eficiencia y en garantizar que los servicios públicos funcionen de manera eficaz para todos los vecinos y vecinas».

El resto de zonas costeras del municipio no pueden incluirse en este contrato, al no ser de titularidad municipal. Entre esta zonas se encuentra la rampa, el puerto y el varadero de O Seixo, o la ensenada de Santa Lucía, que pertenecen a Puertos de Galicia, así como otros puntos que son de titularidad de Costas del Estado. A este respecto el concejal de Servicios ya manifestó que «para estas áreas solicitaos a las administraciones competentes su limpieza y mantenimiento, con el fin de que toda la costa de Mugardos se mantenga en las mejores condiciones posibles» concluyó.

El Concello reafirma su compromiso con la conservación del contorno costero y la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad,