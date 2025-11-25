Fene homenajeará el sábado 29 a los mejores deportistas de la temporada

Compartir Facebook

“Reunir a las personas y entidades del deporte fenés alrededor de un día de fiesta en el que destacar la labor de quienes contribuyen a desarrollar y ampliar la práctica deportiva en nuestro Ayuntamiento”, es el principal objetivo del evento que la Concejalía de Deportes de Fene está organizando para este sábado, 29 de noviembre, a las 20 horas, en el pabellón del Juncal de San Valentín. En esta V Gala del Deporte están convocados alrededor de 130 deportistas de Fene o de clubes de Fene que destacan, en palabras de la concejala de Deportes, Alba García, por su “esfuerzo, dedicación, entrega y, en definitiva, por los valores que transmiten a través del deporte”. La entrada para asistir al acto que tendrá lugar en el pabellón de A Xunqueira será libre y gratuita.

Tal y como se establece en las bases publicadas el pasado 15 de octubre en la web municipal, la Gala del Deporte de Fene es un reconocimiento a entidades y deportistas empadronados en Fene, así como la deportistas de otros ayuntamientos que lleven tres o más años compitiendo con un club o entidad de Fene.

Para alcanzar ese reconocimiento, la Concejalía de Deportes abrió un plazo en el que cualquier entidad, club, persona, institución o asociación pudo proponer una o varias personas, clubes o entidades deportivas que habían cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, desde el citado departamento se solicitó a las Federaciones deportivas información sobre deportistas feneses que habían podido estar compitiendo en clubes de fuera del Ayuntamiento. A partir de estas propuestas se elaboró un listado inicial de la que ahora, finalizado el plazo de enmiendas, se hace pública la versión definitiva.