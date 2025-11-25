El CLIA de Cedeira en el Foro de UNICEF celebrado en el Parlamento gallego

Compartir Facebook

Un grupo de ocho niños y niñas, integrantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) Ondiñas na Vila de Cedeira, participó el pasado viernes en el XIII Foro de Participación Unicef que se celebró en el Parlamento de Galicia, en el marco de la celebración del Día de la Infancia.

Julia Martínez, en representación del grupo, tomó la palabra en este escenario para explicar durante un minuto la experiencia y las iniciativas que ya han impulsado, como un ciclo de cine o la creación de un merendero en el parque San Isidro, y para subrayar la importancia de abrir las puertas a la participación de los menores “para que las cosas que se hacen a nivel municipal también nos gusten a nosotros”. Tal y como dijo, “sentimos que podemos tomar decisiones y que el Ayuntamiento de Cedeira nos tiene en cuenta”.

En el encuentro tomaron parte también representantes de los consejos locales de Burela, Moeche, Redondela, Nigrán, Ponteareas, A Laracha, Tomillo, O Rosal, Moaña, Tui y Teo. Buena parte de las intervenciones giraron alrededor de la internet y las redes sociales, y los efectos que tienen en la salud mental, la amenaza de la privacidad, el ciberacoso…

En la sesión intervinieron la vicepresidenta primera de la Cámara Gallega, Elena Candia, así como la presidenta de Unicef, María Montalvo Freire, representantes de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento y el director general de Familia, Infancia y Dinamización, Jacobo Rey.

El CLIA de Cedeira se constituye como órgano de participación, con carácter consultivo, a finales de 2023, año en el que una representación de este viajó ya al Parlamento de Galicia para estar en el foro de Unicef. La representación del CLIA acudió el pasado virrnes, a la sesión parlamentaria, acompañada por Noel López, concejal de Juventud, por maestras del CEIP Nicolás do Río y del IES Punta Candieira, y por la educadora social Tania Merelas, que guia las reuniones y el trabajo del consejo Ondiñas na Vila.