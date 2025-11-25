La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue afronta la recta final de la campaña de donación en centros universitarios

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) acercará esta semana sus unidades móviles hasta los siete campus universitarios como finalización de la primera fase de la campaña de donación en las universidades gallegas, que se desarrolla bajo el lema ‘Este curso non perdas este bus’.

Según explican en un comunicado, la campaña trata de favorecer la activa participación de todos los miembros de la comunidad educativa en las iniciativas de donación de sangre, con el objetivo de alcanzar 4.500 donaciones en el transcurso de las dos fases que comprende esta iniciativa.

Rercuerdan que en el pasado curso académico, los siete campus gallegos registraron más de 4.300 donaciones, de las que 1.317 fueron realizadas por nuevos donantes, aproximadamente el 30% del total.

VISITAS PROGRAMADAS

Durante esta semana, los estudiantes podrán acercarse a una de las unidades móviles de la ADOS. El martes 25, estará en el Campus da Zapateira (Coruña), en la parada del bus en el lateral de Arquitectura Técnica desde las 09:30 a las 14:30 y de las 15:30 a las 21:00 horas.

En el Campus de Esteiro (Ferrol), delante de la Facultad de Enfermería y Podología de las 09:30 a las 14:30 y de las 15:30 a las 21:00 horas. En el Campus Vida (Santiago), frente a la Facultad de Derecho de las 09:30 a las 14:30 y de las 15:30 a las 21:00 horas.

Ya el miércoles 26 de noviembre, estará en el campus de Elviña (A Coruña), en la rotonda de Sociología de las 09:30 a las 14:30 y de las 15:30 a las 21:00 horas. También en la Biblioteca Intercentros (Lugo), de las 15:30 a las 21:00 horas; en el Campus Norte (Santiago), delante de la Facultad de Medicina de las 09:30 a las 14:30 y de las 15:30 a las 21:00 horas.

En el Campus de Ourense, estará frente al Edificio Facultades de las 09:30 a las 14:30 y de las 15:30 a las 21:00 horas; en el Campus de Pontevedra, al lado de la puerta principal de Escola de Forestais de las 09:30 a las 14:30 horas; en el CUVI (Vigo), en el aparcamiento de estudiantes de Escola de Enxeñaría de Industriais de las 09:30 a las 14:30 y frente a la Facultad de Comercio de las 15:30 a las 21:00 horas.

Además, a lo largo de las jornadas del martes 25 y miércoles 26 de noviembre, la ADOS instalará un montaje frente a las facultades de Derecho en Santiago y de Sociología en A Coruña, respectivamente. El montaje consistirá en una parada de bus con paneles informativos alusivos al gesto de la donación de sangre, además de los requisitos necesarios para participar.