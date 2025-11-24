Vecinos y entidades recogen firmas para la mejora del parque Pablo Iglesias en Ferrol

Compartir Facebook

Los vecinos de las cercanías del ferrolano parque Pablo Iglesias, el ANPA y miembros de la comunidad escolar del IES Sofia Casanova, el BNG de Ferrol y usuarios de esta zona de ocio han iniciado una campaña de recogida de firmas para que el gobierno municipal proceda a solucionar las múltiples deficiencias existentes en el parque Pablo Iglesias y su entorno. El citado parque conecta los barrios de Esteiro y Caranza, junto a la carretera de la Trinchera. Cuenta además con amplias zonas con columpios de niños y de mayores y con la primera zona verde de Galicia para el uso exclusivo de perros.

Con esta medida de recogida de firmas pretenden llamar la atención sobre «el lamentable» estado en que se encuentra el esta zona de la ciudad en la que cuando llueve los caminos del parque «se hacen intransitables producto de la acumulación de agua en muchos de sus tramos afectando además, a una de las entradas al instituto el que imposibilita que los estudiantes puedan acceder al centro con normalidad por encontrarse la entrada inundada».

Según informa el BNG de Ferrol en un comunicado, las arquetas de pluviales del parque «no existen y el acceso de vehículos al tanque de tempestades a través de una vía destinada al tránsito peatonal provoca graves desperfectos permanentes en ese ámbito». También quieren llamar la atención sobre «la invisible señalización de los pasos de cebra de salida del parque y concretamente en la calle Querol Lombardero que está comprometiendo la seguridad de los viandantes y del estudiantado que acude al instituto».

A lo largo de las próximas semanas recogerán las firmas para luego ser entregadas en el registro municipal de Ferrol.