Fallado en Ares o IX Concurso de Fotografía Xuvenil

Despois de fallar o IX Concurso de Fotografía Xuvenil, o Concello pon a disposición da veciñanza o novo almanaque coas instantáneas dos rapaces e rapazas tanto gañadores coma finalistas.
Este venres pasado a Alianza Aresana acolleu o acto de entrega de premios do IX Concurso de Fotografía Xuvenil Concello de Ares, un evento que tamén serviu a modo de presentación do Calendario Municipal de 2026, integrando as instantáneasno seu deseño.
Así, a concelleira de Cultura, Alma Barrón, deu os seus parabéns tanto aos gañadores –Álvaro Díaz Vidal e André Benito Martínez – como aos finalistas –Sara Pereira Vilar, Aila Sánchez Sánchez, Antón Sánchez Sánchez e Lucas Martínez Rouco –.
Dende a área que dirixe Barrón tamén agradeceron a involucración de toda aquela mocidade aresán que se animou a capturar, dende as súas olladas particulares, o municipio, buscando recoñecerse nas paisaxes e espazos do seu arredor. Nesta ocasión, é precisamente a paisaxe litoral de Ares a que cobra especial relevancia nas instantáneas: as cabrias de Redes, os barcos mariñeiros, as Illas das Mirandas e a súa serea… símbolos que axudan a entender que foi e que é a vila hoxe en día.
Para o IX Concurso de Fotografía Xuvenil, o xurado da edición estivo composto por Yolanda Castro, da comunidade educativa do CPI As Mirandas; Marcos López Alonso, Martín Quintián e Sete Vázquez, da Asociación de Fotografía de Ferrolterra, e a propia edila de Cultura, Alma Barrón.
Coma se lembrou no propio acto de entrega dos premios, o calendario municipal xa está dispoñible nas instalacións da Biblioteca Municipal de Ares para toda aquela persoa que o desexe.