A UDC impulsa formación sobre restauración ecolóxica e infraestrutura verde co proxecto Green Gap

As actividades buscan mellorar as capacidades técnicas e fortalecer a cooperación entre Galicia e o Norte de Portugal para crear territorios máis verdes, sostibles e resilientes.
A Universidade da Coruña celebrará dúas actividades formativas no marco do proxecto POCTEP Green Gap, centradas na renaturalización urbana e a restauración ecolóxica. Ambas accións desenvólvense dentro da Rede Transfronteiriza de Coñecemento e Formación en Infraestrutura Verde e da Green Gap Academy, co obxectivo de
fortalecer a capacidade técnica de administracións, profesionais e cidadanía na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal.
O curso “Avaliación e seguimento de Estratexias de Infraestrutura Verde e de renaturalización urbana” impartirase o mércores 26 de novembro no CITEEC, Campus de Elviña, a cargo de Francisco Alberto Varela García, director do Departamento de Enxeñaría Civil e investigador principal do proxecto Green Gap na UDC. A formación ofrece unha visión práctica sobre renaturalización urbana e ferramentas de avaliación, incluíndo o sistema de indicadores do proxecto Green Gap e o seu visor cartográfico, permitindo ás persoas participantes aplicar os coñecementos na planificación e seguimento da infraestrutura verde local.
Ao día seguinte, o xoves 27 de novembro, terán lugar as xornadas “Retos e oportunidades para a restauración ecolóxica na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal”, na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos. A primeira conferencia, impartida por Francisco Javier Sanz Larruga, catedrático de Dereito Administrativo da UDC, abordará a Lei de Restauración da Natureza da UE. A investigadora do Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión, Yaiza Rodríguez Lueje, analizará o papel das especies exóticas invasoras e a necesidade da súa xestión na infraestrutura verde local.
Estas accións buscan incrementar a cooperación transfronteiriza e a formación técnica en materia de restauración ecolóxica, infraestruturas verdes e deseño de paisaxes resilientes, contribuíndo a territorios máis sostibles, biodiversos e adaptados ao cambio climático.
Con estas actividades, a Universidade da Coruña e o resto de socios do proxecto Green Gap reforzan o seu compromiso coa formación técnica, a cooperación transfronteiriza e a sustentabilidade, contribuíndo á creación de territorios máis verdes, biodiversos e resilientes aos efectos do cambio climático en Galicia e no norte de Portugal.
