Pesadilla en A Malata para el Baxi Ferrol ante IDK Euskotren (y no por el rival)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Las protagonistas de los partidos deben ser las jugadoras. Este principio que parece básico parece que no lo entendieron los árbitros del partido entre Baxi Ferrol e IDK Euskotren, con victoria visitante por 66-71, en la 7º jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en la tarde del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El conjunto vasco quería llevar la iniciativa desde los primeros momentos, poniéndose por delante en el electrónico y abriendo una pequeña brecha que acabaría siendo clave en este partido, ya que supieron defenderla durante todo el partido, llegando a ponerse 8-17, obligando a Lino López a solicitar tiempo muerto, pero las cosas no cambiaban mucho, ya que las visitantes cerraban el primer cuarto por delante 12-19.

En el segundo cuarto el Baxi Ferrol ofrecía una mejor imagen, con un juego más rápido, acercándose poco a poco en el marcador, creyendo que la remontada era posible, apoyadas por la afición de A Malata, dejando la distancia al descanso en tan solo seis puntos, 25-31.

Tras la reanudación, el partido ganaba en intensidad, tensión y nervios que se incrementaban en el momento que Daniels y Faye tenían un encontronazo, en una jugada claramente antideportiva de la jugadora visitante, pero que acababa con faltas técnicas de ambas jugadoras y también del entrenador Lino López por la protesta, lo que provocaba la indignación de toda la afición ferrolana. Esto podría desconcentrar a las jugadoras ferrolanas, pero seguían buscando recortar las distancias, ante un IDK Euskotren que se aferraba a estos pocos puntos de distancia, no fallando de cara al aro, cerrando el cuarto por delante 48-54.

En el último cuarto el protagonismo arbitral fue casi exclusivo, dejando en un total segundo plano a las jugadoras, en un espectáculo indigno de un partido de la máxima categoría, llegando al punto máximo de surrealismo al sancionar a Blanca Millán con otra falta antideportiva, que también conllevaba la segunda a Lino López y, por consiguiente, su expulsión. Los colegiados, no conformes con esto, lo llevaban a más y debe ser que el ambiente de A Malata no les gustaba ya que también decidieron expulsar a su speaker Javi Masaguer sin motivo aparente, ante la indignación absoluta de toda la afición, incrédula por lo que estaba sucediendo. Todo esto acababa influyendo en la posible remontada de las ferrolanas, que se quedaba a medias y las visitantes se llevaban el partido en las últimas jugadas por 66-71.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 10º puesto de la tabla, con 3 victorias y 4 derrotas. Este miércoles las ferrolanas volverán a jugar en A Malata, en el último partido de la fase de grupos de la Eurocup Women, recibiendo a las polacas del MB Zaglebie Sosnowiec, a partir de las 20:15 horas.

Baxi Ferrol: Sotolova (6), Millán (8), Daniels (8), Joiner (12), Joris (3) – también jugaron – Sánchez-Ramos (4), Samson (2), Erjavec (5), Melia (18) y Rodríguez (0).

IDK Euskotren: Erauncetamurgil (2), Buch (2), Robinson (21), Faye (10), Ariztimuño (8) – también jugaron – Muria (2), González (4), Tulonen (0), Ejim (8) y Jump (14).

Árbitros: Juan Ramón Hurtado Almansa, Pol Franquesa Vázquez y José Carlos Sierra Carrillo. Expulsaron, por doble técnica al entrenador Lino López, como también al speaker Javi Masaguer.

Parciales: 12-19, 13-15, 23-20 y 18-17.

Pabellón: A Malata.