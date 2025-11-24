A Confraría de Pescadores de Cedeira pecha con éxito o seu programa formativo 2025

A Confraría de Pescadores de Cedeira vén de concluír o seu programa formativo de 2025, desenvolvido ao abeiro das axudas do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) a través do GALP A Mariña – Ortegal. O obxectivo destas accións foi mellorar a capacitación profesional, a seguridade e a empregabilidade do sector pesqueiro local, así como promover a incorporación de novos profesionais ao sector para favorecer o relevo xeracional.
Durante este ano impartíronse tres cursos clave dentro do programa formativo:
• Curso de Patrón/Patroa Local de Pesca – de 250 horas, que formou a 20 profesionais (o total de prazas ofertadas), durante os meses de setembro a novembro. O curso capacita para exercer o goberno e a dirección de buques de pesca, así como a organización das actividades extractivas, de conservación do produto e xefatura de máquinas.
• Curso de Mariñeiro/a Pescador/a – cunha duración de 50 horas. Participaron 11 persoas. Esta formación permitiulles obter as competencias necesarias para traballar como tripulantes subalternos en buques de pesca e embarcacións auxiliares de acuicultura.
• Curso de Actualización de Formación Básica en Seguridade Marítima – de 16 horas, integramente prácticas, no que tamén se completaron o total de prazas ofertadas (20 persoas). Os alumnos renovaron as súas competencias en supervivencia no mar, prevención e loita contra incendios, segundo a normativa STCW.
O transcurso destas accións formativas foi moi positivo, destacando o alto grao de aproveitamento, a implicación do alumnado e a relevancia dos contidos para o desenvolvemento profesional no sector.
A Confraría de Pescadores de Cedeira traballa nas acción formativas da próxima anualidade e para iso, lanza un cuestionario de satisfacción: tanto para as persoas que participaron no programa formativo, para que poidan valorar a experiencia, como para aquelas persoas que non participaron nesta ocasión, para que poidan valorar que formacións estarían interesadas en cursar.
Pódese acceder ao cuestionario de valoración a través da seguinte ligazón: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5s2s_O173rov3ZYFseVKJUCifQaA _xbDwaJWMxPuK6PUT1A/viewform?usp=dialog