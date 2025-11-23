Cobas lanza su primer concurso de decoración navideña para 2025

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El espíritu navideño llega este año con fuerza a la parroquia de Cobas, que celebra su I Edición del Concurso de Decoración Navideña Cobas 2025, una iniciativa impulsada por el grupo de negocios local con el objetivo de fomentar la participación vecinal y llenar de luz y ambiente festivo las calles de la zona.

El certamen invita a todos los vecinos a decorar el exterior de sus viviendas y enviar un vídeo de su propuesta al número 645 703 294, acompañado de su nombre y dirección. Las inscripciones ya están abiertas y se espera una alta participación, dado el entusiasmo que ha mostrado la comunidad en años anteriores con otras actividades navideñas.

El concurso contará con dos premios económicos: 1er puesto: 330 €; 2º puesto: 150 €

La resolución del jurado y la entrega de premios tendrá lugar el viernes 26 de diciembre a las 20:00 horas en el Bar Pizzería El Campeón, uno de los negocios colaboradores.

La iniciativa está patrocinada por numerosos comercios y establecimientos de la zona, que se han unido para apoyar este evento comunitario. Entre ellos figuran bares, restaurantes, tiendas de alimentación, panaderías y otros negocios locales que buscan reforzar el espíritu de unidad durante las fiestas.

Con este concurso, Cobas se prepara para vivir unas Navidades más luminosas, creativas y participativas, animando a todas las familias a aportar su toque festivo a la decoración del barrio.