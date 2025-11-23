Derrota sin paliativos del Racing en Lasesarre (2-1)

M.V. El conjunto verde fue totalmente superado por el Barakaldo en el encuentro correspondiente a la 13.ª jornada de la Primera RFEF disputado en la tarde de este domingo en Lasesarre. Solamente la buena actuación del portero, Parera, impidió que los de Pablo López encajaran una goleada en tierras vascas.

El gol racinguista, lo único destacable de la primera parte verde

Salieron los locales con una presión muy alta, llevando peligro a la portería de Parera. Beñat, Galarza y San Bartolomé daban señales de lo que sería el encuentro para el Racing.

Sin merecerlo, conseguía el Racing hacer el 0-1 tras una falta lateral muy bien ejecutada por Álvaro Peña; el defensa local, Dufur, cabeceaba el balón hacia su propia portería, intentando evitar el remate de Zalaya. Ventaja para el Racing en el 20 de juego.

Les sentó bien el gol a los de Pablo López, gozando de sus mejores minutos con algunas internadas por banda que no crearon excesivo peligro. Reclamó un penalti por mano el Racing, desestimando el colegiado la petición tras acudir a la pantalla.

Duró poco el buen tono verde, ya que los locales volvieron a ser dueños del encuentro en el tramo final de la primera mitad. San Bartolomé con un tiro raso obligaba a trabajar a Parera, Erick Pérez disparaba muy cerca del poste de la portería racinguista, Galarza cabeceaba desviado un buen centro… Tanto fue el cántaro a la fuente que en el 45, San Bartolomé asistía a Erick Pérez y éste hacía el 1-1 batiendo a Parera por su palo corto. Fin de la primera parte, empate en el marcador y gracias…

Dominio y asedio del Barakaldo en la segunda parte

Un Álvaro Peña amonestado cedió su puesto a Gorostidi en el centro del campo. Nada cambió; los gualdinegros salieron decididos a por la victoria, dominando el juego y centrando balones al área, dándole mucho trabajo a la defensa ferrolana. Un error en el pase de Zalaya lo aprovechaba San Bartolomé para robar el balón y hacer que Parera atajara su disparo raso.

Jairo y Escobar dejaban su puesto a Gelardo y Álvaro Giménez. Nada cambiaba; al contrario, los vascos acentuaban su dominio, con un disparo al poste de Erick, cazando el rechace San Bartolomé, viendo cómo su gol era anulado por un claro fuera de juego.

En el minuto 75 daba entrada Pablo López al joven David Carballo, que nada más entrar creó una acción de peligro que finalmente fue anulada por falta previa. Fue un espejismo; el Racing estaba totalmente desaparecido y superado en Lasesarre.

Alex Baliño a punto estaba de hacer el segundo con un cabezazo que Parera salvaba milagrosamente con los pies. Insistía el Barakaldo; salvaba al Racing el ángel Parera. Pero en el 85 el fútbol fue justo con los gualdinegros; gran jugada de Arana para asistir a San Bartolomé, que marcaba el 2-1 a placer.

Los de Ferrolterra no fueron capaces de crear peligro en busca del empate, más allá de un inofensivo remate de cabeza de Zalaya que se marchó desviado. Se llegó al término del encuentro con un conjunto local feliz, después de realizar un gran partido y con un Racing superado, desesperado y con los brazos caídos ante la exhibición de fútbol, garra y coraje que había tenido enfrente. Justamente todo lo que le faltó al Racing en este encuentro. 2-1 y gracias…

Dos partidos en una semana en A Malata para intentar limpiar la mala imagen del equipo.

Muy enfadada se mostró la afición racinguista desplazada a Barakaldo y también la que presenció el partido a través de la televisión. Muy mal día en la oficina para el Racing, que se suma a la pobre imagen de la segunda parte ante el Zamora en la pasada jornada, a pesar de la victoria conseguida. Semana importante la que tiene por delante el conjunto verde, con su técnico Pablo López a la cabeza, si quieren limpiar la mala imagen ofrecida en tierras vascas este domingo.

El próximo sábado día 30 a las 21:00 recibirán en A Malata al Mérida CF en una nueva jornada de la Primera RFEF. Posteriormente, el martes 2 de Diciembre visitará A Malata la SD Huesca a las 19:00, en partido de la segunda ronda de la Copa del Rey. Sin duda, dos buenas pruebas de toque para un equipo que se encuentra en puestos de play-offsdiciembre de ascenso a Segunda División, pero que últimamente deja muchas dudas en cuanto al juego colectivo cada vez que sale a un campo de fútbol.