O Parrulo Ferrol quiere algo más que la permanencia tras ganar este domingo en Tudela

Adán Puentes

O Parrulo Ferrol quiere soñar con cosas bonitas y ha conseguido tres puntos importantes para ello, tras imponerse por 3-5 al ATP Iluminación Ribera Navarra, en la 11ª jornada de la Primera División, disputado en la tarde del domingo, en el Pabellón de Tudela (Navarra).

El partido empezaba con igualdad en los primeros instantes, con los dos equipos siendo conscientes de la importancia de los puntos en juego, siendo los ferrolanos los que daban el primer golpe en su primera llegada con un gol de Turbi dentro del área por toda la escuadra tras recibir un gran pase lateral de Gonzalo Santa Cruz.

Con este 0-1 el ATP Iluminación Ribera Navarra se quiso hacer con el balón, buscando el empate, teniendo Albertico una buena oportunidad con un tiro en la frontal del área por raso en jugada de saque de banda que evitaba Mati Starna con su pierna y, poco después, Chino anotaba en una falta el borde del área que era rematada en última instancia por Albertico en la línea de gol, dándole lo justo con su mano para que los parrulos solicitaran el SV, concediéndoles la falta y la anulación del tanto.

Chino se echaba a su equipo a las espaldas y gracias a esto conseguía empatar el partido finalmente con un gol en el borde del área por raso, culminando una jugada de saque de esquina. Los problemas parecían que iban en aumento para los jugadores de O Parrulo Ferrol al llegar a su quinta falta e incluso el propio Chino tuvo una volea en la frontal del área, pero se encontraba con una buena parada de Mati Starna bajo palos.

Tras un tiempo muerto los ferrolanos daban un paso más, buscando también el gol, teniéndolo Gonzalo Santa Cruz con un tiro en la frontal del área que despejaba Raúl Jiménez en una buena intervención, aunque la última del periodo la tenía Chino también en la frontal del área, pero Mati Starna seguía atento, por lo que con este 1-1 el partido se iba al descanso.

Las cosas no podían empezar mejor para los ferrolanos en el inicio del segundo tiempo, con un gol en el primer minuto de Jhoy de tiro cruzado raso dentro del área tras recibir un buen pase desde atrás.

Este gol cambiaba todo lo que estaba por venir en los minutos siguientes, con los tudelanos queriendo lanzarse al ataque y O Parrulo Ferrol jugando con cabeza, lo que les permitía ampliar distanciar en una rápida jugada de equipo, quedándose solo Gonzalo Santa Cruz delante de Raúl dentro del área, picándole el balón para anotar el 1-3 y, poco después, Jon estuvo a punto de hacer el cuarto en una rápida jugada lateral, pero el centro al segundo palo lograba llegar Fabinho justo a tiempo para evitarlo.

Esta distancia se reducía nuevamente a un gol, justamente con Fabinho como protagonista, al hacer el 2-3 al culminar dentro del área una rápida jugada por el lateral del área.

Las cosas parecían que se le complicaban a O Parrulo Ferrol al llegar a la quinta falta acumulativa, pero estuvieron a punto de encarrilar el partido en un contragolpe de Novoa desde atrás, quedándose solo delante de Raúl Jiménez, pero el meta a su salida lograba sacar un buen brazo para evitar el gol.

Los tudelanos también metían el susto en el cuerpo a falta de cinco minutos al enviar Fabinho un balón a la cruceta desde el borde del área y, por poco, y, a renglón seguido, los parrulos tenían el cuarto con un tiro de Gonzalo Santa Cruz dentro del área tras un balón largo de Mati Starna que volvía a evitar Raúl Jiménez.

Quedaban dos minutos para el final y, tras una revisión de SV de una falta a Gonzalo Santa Cruz dentro del área, los árbitros señalaban penalti, algo que no desaprovechaba Diogo para anotar el 2-4 con un lanzamiento por alto y, justo en la siguiente jugada, ya con el juego de cinco de los locales, una jugada desafortunada hacía que un pase hacia atrás de Albertico acabase dentro de la portería por lesión de uno de sus compañeros, subiendo el 2-5.

El partido estaba ya encarrilado para los ferrolanos, pero, a falta de 20 segundos, Fabinho anotaba dentro del área por raso con un tiro colocado al palo el definitivo 3-5.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 19 puntos, en el 6º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán a los vigentes bicampeones de liga, el Jimbee Cartagena Costa Cálida, en un partido que se disputará el sábado 29, a las 18:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

ATP Iluminación Ribera Navarra: Raúl Jiménez, Mykytiuk, Sepe, Albertico, Fabinho – también jugaron – Joao, Chino, Pablo Otero, Malaguti.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Turbi, Rubén Orzáez – también jugaron – Iván Rumbo, Novoa, Jon, Morgato, Jhoy, Niko Vukmir, Penezio.

Árbitros: Franscesc García-Donás e Iván López, junto con Javier Caballero como tercer árbitro e Iván Alfaro como asistente (Comités catalán y navarro). Amonestaron a los locales Albertico, Mykytiuk, Sepe, Chino y Malaguti y a los visitantes Novoa, Morgato, Rubén Orzáez, Mati Starna, como a su entrenador Gerard Casas.

Goles: 0-1 Turbi min.3, 1-1 Chino min.11, 1-2 Jhoy min.21, 1-3 Gonzalo Santa Cruz min.27, 2-3 Fabinho min.30, 2-4 Diogo (doble penalti) min.38, 2-5 Albertico (propia puerta) min.38, 3-5 Fabinho min.39.

Pabellón: Municipal de Tudela.