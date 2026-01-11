Importante victoria del BBCA masculino ante el Obradoiro en la lucha por el liderato

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Espectacular partido el disputado el sábado entre el BBCA y el Obradoiro, en un abarrotado Javier Gómez Noya, que decidía quien acabaría como líder la jornada. Los jugadores ártabros hicieron el mejor partido de la temporada, dejando la victoria en casa.

Visitaba Ferrol el Obradoiro, colíder con Costa Ártabra y Ensino, trayendo como seña de identidad ser el conjunto más anotador de la categoría, con 82 puntos por partido. La consigna de los departamentales estaba clara, el partido se ganaba en defensa y se logró dejando a los santiagueses en su peor anotación de la temporada con 48 tantos.

Arrancaba el partido con ambos equipos tanteándose, ambas escuadras imponiendo férreas defensas y las canastas llegaban a cuentagotas. El cuarto se cierra con un marcador pírrico de 12-11.

El segundo cuarto arranca en la misma línea que el primero, pero mediado dicho periodo, el BBCA mete una marcha más, a la que Obradoiro no puede reaccionar y con dos triples seguidos de Isma, cierran el marcador para ir al descanso 35-23, marcando las primeras distancias.

Una buena salida de los locales tras el paso por vestuarios, lleva la diferencia hasta los 17 puntos, pero Obradoiro demuestra el por qué de su situación en la clasificación y vive sus mejores momentos del partido, acercándose en el marcador hasta el 46-35 con el que termina el cuarto.

Los ártabros salen al último cuarto con la lección aprendida, se vuelven a enchufar en defensa y endosan un 16-2 de salida, que zanja todas las aspiraciones de los santiagueses. En este momento de partido, se produjo un emocionante acontecimiento, el veterano capitán del equipo Brais, dispuso de los primeros minutos desde marzo pasado tras mucho tiempo lesionado. El partido finaliza 67-48 con el dato reseñable de que todos los jugadores del Costa Ártabra anotaron.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Sande (2), Isma (13), Rivas (6), André (8) y Diatta (8) -cinco inicial- Unai (1), Brais (2), Mario (7), Fuertes (5), Pelayo (4), Pevi (8), Adri (3).