El general jefe del MAM presidió el acto de imposición de las medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la DANA

En la mañana de este viernes, día 21 de noviembre, en el claustro del Palacio de Capitanía General de A Coruña y presidido por el general de división Marcial González Prada, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) tuvo lugar el acto de imposición de las medallas conmemorativas las operaciones con motivo de la DANA 2024.

Impusieron las medallas, junto con el general González Prada, el coronel Emilio Juan Páez Álvarez, comandante militar de A Coruña; el coronel Magin Álvarez Arribas, jefe del estado mayor del MAM; y el suboficial mayor del MAM, Ramiro José Ruiz de la Vega.

Los diecinueve oficiales y suboficiales condecorados, personal del Mando de Apoyo a la Maniobra, han desempeñado un destacado papel en la coordinación de los apoyos logísticos y de ingenieros necesarios para que la operación se desarrollase de la forma más eficaz y eficiente posible.

Antes de finalizar el acto el general Marcial González Prada dirigió unas palabras a los condecorados, felicitándolos por la labor desarrollada y animándoles a seguir en la misma de entrega.

Una vez más se ha puesto de relieve la sacrificada labor que realizan los militares en favor de la sociedad española especialmente en aquellos duros momentos en los que la población sufre los envites de la naturaleza en circunstancias extraordinarias.

Esta medalla creada por Real Decreto 275/2025 del 8 de abril de 2025 se creó con la finalidad de reconocer al personal de las Fuerzas Armadas y al personal civil que intervino para paliar las consecuencias de la DANA que afectó a diversas comunidades autónomas particularmente a la Comunidad Valenciana y a Castilla-La Mancha.

La operación Valencia fue el mayor despliegue militar en territorio nacional en tiempos de paz, y en él se integraron todas las capacidades de emergencias, operativas, sanitarias, logísticas y de infraestructuras pertenecientes a las Fuerzas Armadas, desplegando un amplio contingente humano y material, con el objetivo de mitigar los efectos de la catástrofe y restablecer servicios públicos esenciales.