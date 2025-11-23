En marcha una campaña extraordinaria de vacunación frente a la gripe para personas de 60 a 69 que no fueron citadas

La Xunta pone en marcha el próximo fin de semana una campaña extraordinaria de vacunación frente a la gripe en los hospitales gallegos, cuya población diana serán las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años que aún no fueran citadas.

La Consellería de Sanidad, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, enviará SMS de citación para que esta población diana pueda acudir a los centros hospitalarios públicos gallegos y vacunarse frente a un virus que, en la presente campaña, está adelantando su onda pandémica.

De este modo, durante los días 29 y 30 de noviembre, sábado y domingo, los siete hospitales de cabecera del Servicio Gallego de Salud facilitarán la vacunación en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

Por su parte, los hospitales comarcales reforzarán la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en los centros de atención primaria, vacunando durante la jornada del sábado 29 de noviembre.

Hasta ahora, Galicia cuenta con más del 75 % de las personas mayores de 80 años vacunadas frente a la gripe, una tasa de cobertura que se sitúa alrededor del 60 % en el casos de las personas con edades comprendidas entre los 70 y 79 años.

La Xunta invita a todas las personas a vacunarse frente a la gripe y a la Covid-19 con el objetivo de prevenir la aparición de enfermedades y aminorar su incidencia en la población.