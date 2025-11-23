Cerdido celebra una nova edición do ‘Día do Maior’

O Concello de Cerdido celebrou este sábado unha nova edición do “Día do Maior”. O encontro tivo lugar na área recreativa de O Castro e reuniu numerosa veciñanza nun ambiente de convivencia interxeracional.
A programación incluíu a obra teatral da Rede Cultural, Teatro Migallas: “Falemos coma galegas”, unha chocolatada para todas as persoas asistentes e a actuación musical do Dúo Boreal, que puxo o broche á xornada. Realizouse ademáis un sorteo de plantas de Pascua doadas por Invernadoiros Cupeiro.
O Concello destacou a colaboración da Asociación de Mulleres Rurais de Cerdido “AlbarQuercus”, cuxo compromiso e implicación resultaron fundamentais para o éxito da celebración.