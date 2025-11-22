La pegada del Grupo Forma-T Vilalba puede con el Valdetires Ferrol

Compartir Facebook

Adán Puentes

Derrota dura, de las que va a costar digerir para el Valdetires Ferrol, tras caer por 0-8 ante Grupo Forma-T Vilalba, en la 10ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

Las cosas no empezaban nada bien desde el primer momento para las ferrolanas, encajando el primer gol a los doce segundos, en una jugada de saque de esquina en la que anotaba la ex jugadora Alvite. Este gol las dejaba en estado de shock ya que en la siguiente jugada Alvite volvía a hacer de las suyas en una jugada de saque de banda, poniéndole el balón dentro del área a Antía Leal para que esta marcase el segundo.

El Grupo Forma-T Vilalba llevaba la iniciativa en el juego, controlando el balón, mientras que el Valdetires Ferrol buscaba intentar sorprender al contragolpe, pero se encontraba siempre con la buena defensa visitante y de la internacional sub-19 Albita bajo palos, que no hacía concesiones.

Llegando el medio periodo las ferrolanas estuvieron cerca de volver a entrar en el partido con un tiro al palo de Iria dentro del área en una buena jugada de equipo, pero, poco después se encontraban con el 0-3 en una buena jugada colectiva desde atrás de las visitantes que acababa con un gol de Pasto en la frontal del área por raso colocado al palo.

Las ferrolanas no querían bajar los brazos, buscando el gol que las acercase al marcador antes del descanso, teniendo Patri Corral una buena oportunidad con un tiro raso desde el borde del área que se marchaba fuera por poco, pero con estos tres goles de ventaja visitantes las jugadoras se retiraban a los vestuarios.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol salía con otra cara, queriendo presionar desde el primer minuto para intentar generar ocasiones de peligro, pero el Grupo Forma-T Vilalba seguía mostrando ser un muro defensivo que seguía siendo letal a balón parado, al anotar el cuarto en otra jugada de saque de esquina con un tanto de Marta Hermo al segundo palo y no tardaban en llegar otros dos más. El quinto lo firmaba Fanny tras aprovechar un rechace de un tiro suyo previo dentro del área al recibir un balón largo desde atrás y al minuto siguiente, María hacía el sexto colocando el balón por toda la escuadra desde la frontal del área.

Con este 0-6 Tere salía a la pista como portera-jugadora en el Valdetires Ferrol y, sin bien es cierto que empezaban a llegar con más peligro a la portería visitante, obligando a Albita a emplearse a fondo bajo palos, el gol solo llegaba para el lado del Grupo Forma-T Vilalba, aprovechando la portería vacía, con un tanto de Pasto desde diez metros y otro de Lara Balseiro desde media pista que cerraban el marcador al definitivo 0-8.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 9º puesto, con 12 puntos. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al AD Mioño, en un partido que se disputará el sábado 29, a las 20:00 horas, en el Pabellón Portus Amanus (Castro Urdiales).

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Irene, Tere, Patri Corral, Paula Alonso – también jugaron – Simone, Iria, Monti y Laura.

Grupo Forma-T Vilalba: Albita, Alvite, Lara Balseiro, Pasto, Antía Leal – también jugaron – Paulita, Elvi, Fanny, Saínza, Marta Hermo y María.

Árbitros: Carlos Jesús González y Rafael Alberto Tovar, junto con Julián Rodríguez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Iria y a las visitantes Antía Leal y Saínza. Expulsaron, por doble amonestación, al entrenador local Manu Lombardía.

Goles: 0-1 Alvite min.1, 0-2 Antía Leal min.2, 0-3 Pasto min.15, 0-4 Marta Hermo min.25, 0-5 Fanny min.28, 0-6 María min.29, 0-7 Pasto min.36, 0-8 Lara Balseiro min.36.

Pabellón: Esteiro.