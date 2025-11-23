A Escola Javi Gómez Noya conta con 27 canteiráns no Nada e Corre de Lugo

En cada categoría, os catro primeiros postos darán a clasificación para a final galega.

Fuente Triatlon Ferrol/ Adrián Canosa Ferrol

A Escola Javi Gómez Noya estará representada por 27 triatletas no Nada e Corre de Lugo, correspondente á fase clasificatoria da zona que engloba Ferrolterra e a provincia lucense. A base do Triatlón Ferrol distribuirase con seis deportistas de categoría prebenxamín, oito benxamíns, cinco alevíns, seis infantís e dous cadetes.

As clasificacións serán o resultado de sumar os tempos das probas de natación en piscina e, por separado, da carreira en pistas de atletismo.

Darán comezo este domingo ás 9:45 horas con distancias adaptadas a cada categoría e que van desde os 25 m de natación e 250 m de carreira da prebenxamín aos 300 m e 1.500 m respectivamente da categoría cadete. En cada categoría feminina e masculina, os catro primeiros postos darán a clasificación para a final galega.

