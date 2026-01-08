Compartir Facebook

M.V. El conjunto verde comunicaba al mediodía de este jueves, día 8, la noticia, tras el cese en la noche del miércoles del técnico Pablo López y su ayudante, David Pérez. El técnico ferrolano Michel Alonso entrenará al Racing de manera interina

En la mañana de este jueves se canceló el entrenamiento previsto en A Gándara; los jugadores tuvieron una reunión en A Malata en la que pudieron despedirse de los entrenadores cesados, los cuales acudieron a las instalaciones de A Malata para recoger sus pertenencias. Será esta tarde cuando el equipo realice el penúltimo entrenamiento de una semana importante, en la que recibe el sábado a las 16:15 la visita del Athletic Club «B», un rival a día de hoy directo por la lucha por los puestos de play-off de ascenso.

El entrenamiento de esta tarde y el de mañana viernes estará comandado por un Michel Alonso que regresó al Racing hace un par de semanas para ponerse al frente del equipo Juvenil de División de Honor, que se encuentra a 8 puntos de la permanencia en la categoría y con el que debutó el pasado domingo a domicilio del Arosa con derrota por 2-0. Además de comprometerse con el Juvenil, el técnico ferrolano tiene encomendadas tareas de análisis y de asesoramiento a la Dirección Deportiva.

Con todo, este sábado Michel será el encargado de sentarse en el banquillo de A Malata y dirigir a un Racing que ya anuncia en su comunicado del día de hoy que está en la búsqueda de un nuevo técnico que pueda asumir el mando del primer equipo de la entidad a la mayor brevedad posible.