Taller de composición con la RFG-(Julia María Dopico Vale y Piñeiro)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Julia María Dopico Vale y Piñeiro

La Real Filharmonía de Galicia fiel a su compromiso de contribución a la creación musical contemporánea, junto al Consorcio de Santiago y en colaboración con el “Festival Resis de Música Contemporánea” de A Coruña ( proyecto RESIS-LAB), organiza el “ Taller de Obras Sinfónicas” guiado por el compositor Manuel López López, Premio Nacional de Música en 2000 y por el director Armando Merino, conocido por su trabajo con música contemporánea, dirigiendo orquestas como la Orchestra della Suizzera Italiana, la Staatskapelle Halle o la Orquesta de Ópera de Múnich.

El taller está enfocado hacia los que están comenzando su carrera creativa en el ámbito de la música sinfónica, organizando lecturas de nuevas obras, realizando ensayos de las obras seleccionadas y una vez finalizados estos, en los que los participantes deben estar presentes, ofreciendo un concierto final abierto al público y una grabación en audio y vídeo que podrán ser utilizadas libremente, sin fines lucrativos y con objetivos de difusión y archivo.

En estas grabaciones y vídeos que se interpreten en el concierto se deberá de mencionar que la obra fue desarrollada en el “Taller de Composición de Obras Sinfónicas RFG/RESIS. LAB 2026″, citando también al director del taller, Armando Merino. El plazo de recepción de las obras comienza el 22 de noviembre y será hasta el 6 de enero.

Según lo previsto el 23 de este mismo mes de enero se comunicarán las obras seleccionadas, hasta un total de seis y las actividades se realizarán del 5 al 8 de mayo en el compostelano Auditorio de Galicia.

Para la presentación inicial no es preciso que la obra esté terminada en su totalidad. Lo requerido es presentar un mínimo de dos minutos de trabajo en proceso de creación junto a un texto descriptivo, opcionalmente una grabación sonora y un breve Curriculum Vitae del autor. Una interesante propuesta que contribuye a la expansión y

difusión musical en Galicia.