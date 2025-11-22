Ale de Paz empieza con victoria en el Mundial de fútbol sala en Filipinas

Compartir Facebook

Adán Puentes

Este sábado será un día para la historia del fútbol sala nacional, con el estreno de la selección española en el primer Mundial de fútbol sala femenino, que se está celebrando en Filipinas y en el que está la jugadora de Neda, Ale de Paz.

En este primer partido de la fase de grupos se veían las caras con Tailandia. Se notaban los nervios en este estreno mundialista, lo que hacía que España cometiera errores, aunque se ponían por delante con un gol de la ourensana Vane Sotelo a los siete minutos, pero, tan solo dos minutos después Bubpha empataba el partido.

Los siguientes minutos fueron de ida y vuelta en las dos porterías, con Irene Córdoba adelantando de nuevo a las españolas y nuevamente Tongdee empatando para las tailandesas, aunque, a poco del descanso, Laura Córdoba hacía el 3-2.

En el segundo periodo España volvía a ser fiel a su estilo de juego, controlando el balón y, en una jugada de saque de esquina iniciada por la propia Ale de Paz, Laura Córdoba volvía a marcar desde el borde del área el 4-2 y, poco después, en una buena jugada al contragolpe, María Sanz anotaba dentro del área el definitivo 5-2.

Con estos primeros tres puntos en el bolsillo, España ya empieza a preparar su segundo partido en esta fase de grupos, en el que se verá las caras con Colombia, el martes, a las 13:30 horas.