La AVV «A Madalena» organizó un obradoiro con motivo del Día de la Música, en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

DURANTE LA TARDE SE CELEBRA EN EL CASINO EL PREGÓN Y ACTUACIÓN DE «BOHEMIOS»

La Asociación de Vecinos «A Madalena» continúa con la programación del «novembro cultural» después de haber clausurado este sábado en su sede de Galiano 26 la muestra de maquetas de Carlos Macias, y haber celebrado los anteriores sábados días dedicados “al mayor”, y “al vecino”

Día de la Música

Este sábado, día 22, festividad de Santa Cecilia, por la mañana se celebró en la sede de la calle Galiano,26, un obradoiro “descubrindo a percusión galega”, patrocinado por el Concello de Ferrol, a cargo de Emilio Romero Fabal Maestro y artesano de instrumentos de percusión tradicionales, que contó con cerca de una veintena de asistentes.

Tras un recorrido por la historia y la evolución de la construcción de la percusión tradicional gallega y como este año las Letras Galegas estuvieron dedicadas a las cantareiras, el Emilio Romero se centró en la evolución de nuestra pandereta en los últimos años, materiales, ritmos, construcción y se curvó en directo un trozo de madera con fuego y agua, tal y como se hacía antiguamente.

Al finalizar la charla, cada participante elaboró su propio tambor empleando materiales de desecho. Se escogió un tambor fabricado con una lata porque sus líneas recuerdan la distribución del barrio de A Madalena. Un tambor con “una lata de follalata, piel de cabra cosida y trenzada con una cuerda de vela”.

Emilio Romero

Emilio Romero Fabal Maestro y artesano de instrumentos de percusión tradicionales de Galicia desde 1999. También realizo trabajos de investigación sobre la percusión Galega, Restaura y copia instrumentos antiguos.

Es componente del grupo “Os Cantaberneiros de la comarca de Ferrolterra”. Realiza charlas sobre la percusión y talleres de construcción de instrumentos.

Vinculado a la música y el baile tradicional gallego desde 1995. Participó en varios programas de televisión divulgando la cultura gallega como “Cos pes na Terra”, “Quen anda ahí”, y el pasado año en el especial dedicado la pandereta. Realiza exposiciones esporádicas de sus trabajos.

Pregón y festival

A las 20.00 horas en el Casino Ferrolano se celebra el acto principal de la jornada, con imposición de insignias, pregón y actuación musical

Será pregonera, la ferrolana Patricia Cupeiro López, profesora en la Facultad de Humanidades de la USC., a la que se le impondrá la insignia de la Asociación, al igual que a los vecinos Miguel Brotóns Pérez, catedrático y compositor; y a Carlos Macias, maquetista.

La parte musical estará a cargo de la rondalla de la Agrupación Musical Bohemios

La Asociación de Vecinos ha extendido una invitación a todos los vecinos, familiares y amigos para que se unan a la celebración. Entrada libre hasta completar aforo.