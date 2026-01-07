Aberta a inscripción en Valdoviño nunha nova ruta guiada polo «sendeiro equipado» das Ferrerías

Con prazas limitadas e participación de balde, celebrarase o 17 de xaneiro.
O Concello de Valdoviño organiza o vindeiro sábado 17 de xaneiro unha nova ruta guiada polo «sendeiro equipado» das Ferrerías, o primeiro do municipio e un dos poucos existentes en Galicia.
Trátase dun percorrido duns 5 quilómetros lineais paralelo ao cauce fluvial, entre o aparcadoiro próximo á praia de Vilarrube e as inmediacións do encoro das Forcadas. Unha zona virxe e salvaxe, con flora de ribeira autóctona e fermosos saltos de auga, accesible coa instalación de grapas e pasamáns que permiten salvar os obstáculos presentes nalgúns tramos.
A eses 5 km hai que sumar outros 5 da volta, por un camiño alternativo. O sendeiro inaugurábase hai apenas dúas semanas cunha primeira ruta guiada pola firma Portal Norte, encargada do deseño do itinerario, e tamén, da limpeza e mantenemento do percorrido durante todo o ano por encargo do Concello.
Tras a magnífica resposta da cidadanía, a concellería de Turismo que dirixe Rosana García reeditará agora a ruta guiada, de balde e con prazas limitadas.
A inscrición xa está aberta a través do whatsapp 648 877 780. Arrincará ás 10 horas, cunha duración estimada de 4 horas e dificultade media-alta. No caso de menores de idade, deberán ir acompañados dunha persoa adulta.
Tamén é obrigatorio levar calzado de montaña con bo agarre, roupa adecuada, impermeable, luvas e auga.