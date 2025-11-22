La biblioteca de Neda será escenario del taller creativo infantil “Ramas literarias”

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Biblioteca municipal de Neda acoge el jueves 27 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, el taller infantil “Ramas literarias”. Se trata de una propuesta, que cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña, en la que se invita a los niños a realizar una creación plástica, inspirándose en historias o libros importantes en su vida literaria.

La iniciativa, destinada a vecinos de entre 6 y 11 años, pretende que los chavales reflexionen sobre las mejores historias que ha leído y personalicen el tronco y las ramas de un árbol, realizada con materiales variados que se facilitarán en la sesión, con elementos escritos o decorativos que tengan relación con ellas.

Como las plazas serán limitadas, las familias que quieran que sus hijos participen en este taller, incluido en el programa “Actividades de la biblioteca de la Diputación en las bibliotecas de la provincia de A Coruña”, deberán apuntarles lo antes posible llamando al 981390233 o acudiendo al propio espacio cultural, lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas.