A Deputación apoia con 450.000€ actividades e investimentos relacionados co medio ambiente

A Deputación da Coruña ten aberto o prazo de solicitudes de catro programas de subvencións dirixidos a entidades sen ánimo de lucro da provincia para o desenvolvemento de actividades e investimentos relacionados coa protección e conservación do medio ambiente, cun orzamento global que ascende a 450.000 euros para o exercicio 2026. Estas convocatorias céntranse en dous ámbitos de actuación: a protección e educación ambiental e o benestar dos animais domésticos. Ambas liñas teñen aberto o prazo de solicitude dende o pasado 15 de novembro.
Protección ambiental
Neste bloque, a institución provincial dedica 300.000 euros ao ámbito ambiental, dos cales 200.000 corresponderán a actividades e 100.000 a investimentos. As subvencións están pensadas para impulsar campañas de divulgación, programas de voluntariado, iniciativas de recuperación de espazos naturais, accións de educación ambiental e proxectos que contribúan á conservación da biodiversidade e dos recursos naturais da provincia. No caso da liña de investimentos, apoiarase a adquisición de material, equipamentos ou melloras en infraestruturas necesarias para o desenvolvemento do labor ambiental das asociacións.
Benestar animal
Completan o paquete de axudas as convocatorias dirixidas ás asociacións protectoras de animais. Con 150.000 euros —100.000 para actividades e 50.000 para investimentos—, estas liñas están deseñadas para apoiar o traballo das entidades que se encargan da recollida, atención e procura de fogar para cans e gatos abandonados. Entre as actuacións subvencionables inclúense campañas de esterilización, programas de adopción responsable, atención veterinaria e melloras en instalacións destinadas ao coidado dos animais.
A deputada de Medio Ambiente, Rosa Ana García, destacou que este conxunto de programas “son un claro exemplo do compromiso da Deputación coa sostibilidade ambiental e a protección dos animais”. Engadiu que o apoio ao tecido asociativo “é clave para consolidar proxectos transformadores que teñen un impacto directo na sociedade e no territorio”.
O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 16 de decembro, e deberá realizarse exclusivamente a través da sede electrónica da Deputación da Coruña.