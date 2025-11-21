O Parrulo Ferrol visita a la Intendencia de Ferrol

El Teniente Coronel de Intendencia Don Javier Naranjo Rodríguez recibiendo la camiseta firmada de José Naveira | O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol continúa llevando su trabajo dentro y fuera de las pistas al tejido de la ciudad, estrechando vínculos con las instituciones, visitando las instalaciones de la Intendencia de Ferrol.

La entidad ferrolana le ha presentado al Intendente de Ferrol, el Teniente Coronel de Intendencia Don Javier Naranjo Rodríguez el proyecto deportivo y social de O Parrulo Ferrol, en el que la Intendencia contará con protagonismo en las acciones que se realizarán en esta temporada, como la entrega de regalos para los sorteos.

Para finalizar esta visita, el secretario de O Parrulo Ferrol, José Naveira le entregaba al Intendente de Ferrol una camiseta firmada por todos los jugadores y cuerpo técnico del equipo, en agradecimiento por su apoyo.

