Derbi gallego importante para el Valdetires Ferrol este sábado en Esteiro

Partido marcado en rojo en el calendario del Valdetires Ferrol el que tendrá este sábado ante Grupo Forma-T Vilalba, en la 10ª jornada de la Segunda División, que se disputará este las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Esta semana las ferrolanas han tenido “dificultades” para poder hacer “los entrenamientos con calidad”, según afirmaba su entrenador Manu Lombardía, al tener tocadas a Tere, Ana López y Luin. A pesar de esto, han podido “entrenar bien” durante esta semana.

Se verán las caras con un Grupo Forma-T Vilalba al que consiguieron vencer en Esteiro en la temporada pasada y que en el playoff de ascenso tan solo se quedó a 13 segundos de ascender a la máxima categoría, ocupando actualmente el 5º puesto, con 20 puntos. El objetivo de ahora de las ferrolanas es “cambiar la dinámica y conseguir los tres puntos” y, en caso contrario, Manu Lombardía ya advertía de que se hará “un cambio drástico dentro del equipo, porque no nos podemos permitir estar en la situación en la que estamos”, al estar en estos momentos en el 9º puesto de la tabla, con 12 puntos, por lo que sobre la pista “toca cambiar la actitud, ya que estamos siendo superiores sobre la pista y llevando el peso de los partidos, pero el resultado no nos da, por lo que hay que seguir trabajando.”

Las ferrolanas saben que su rival “trabaja muy bien la estrategia” y varía también su defensa “tanto en su presión, como en defensa en media pista”, además de una buena portería, con la internacional sub-19 Alba, y jugadoras con buen pie, entre las que destacan las ex jugadoras del Valdetires Ferrol Alvite y Mery o la ex jugadora del CD Burela, Lara Balseiro, pero con el objetivo de “sacar un resultado positivo” delante de su afición.

Para este partido, el Valdetires Ferrol no podrá contar con Natali, tras ser convocada con la selección de Ucrania; ni con Luin, por lesión, por lo que entrará en la convocatoria Sheyla, del Lago Sport, gracias al acuerdo de filialidad suscrito entre ambas entidades.