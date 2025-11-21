En la Campaña de promoción del deporte femenino, presentado el partido Baxi Ferrol-IDK Euskotren, de este domingo,

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, presentaron en la mañana de este viernes el partido que lo enfrentará el próximo domingo, día 23, al IDK Euskotren y que está incluido dentro de la Campaña de Promoción y Sensibilización del Deporte Femenino Gallego 2025 que tiene en marcha la Xunta, en colaboración con los clubes femeninos de alta competición para luchar contra la violencia de género.

La cita, que se disputará este domingo 23 de noviembre a las 18,00 horas en el pabellón de la Malata, está incluida en esta iniciativa que la Secretaría General para el Deporte promueve cada año coincidiendo con la conmemoración del 25-N, Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La delegada territorial destacó el doble objetivo de la iniciativa: “visibilizar, apoyar y reforzar el papel de las mujeres en el deporte, sin obviar su finalidad social de contribuir, desde el ámbito deportivo, a la lucha contra la violencia de género” y agradeció al Baxi su compromiso activo con la competición, la promoción de la igualdad y la formación de referentes positivos para las niñas y chicas de nuestra comarca.

La campaña, que se desarrolla mediante contratos de patrocinio, cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y la participación de 23 clubes gallegos, entre los que se incluye el Baxi Ferrol.



