El Baxi Ferrol vuelve del parón con ganas de seguir sumando victorias

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tras una semana de descanso por las selecciones, vuelve la Liga Femenina Endesa para el Baxi Ferrol, recibiendo este domingo al IDK Euskotren, en la 7ª jornada, que se disputará este domingo, a las 18:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Este viernes era presentado el partido en el mismo escenario del partido, enmarcado dentro de la campaña de la Xunta de Galicia contra la violencia de género, contando con la presencia de su delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros y del entrenador del Baxi Ferrol, Lino López.

Esta campaña busca “sensibilizar e potenciar o valor da muller no deporte”, afirmaba la delegada de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros, y que también tiene un objetivo social “na loita contra a violencia de xénero”, en una sociedad moderna en la que “non hai espazo para a violencia”, siendo el deporte “unha ferramenta extraordinaria para educar”.

Martina Aneiros quería felicitar al Baxi Ferrol “polo seu compromiso activo e a súa promoción da igualdade”, además de desearles mucha suerte en el partido.

Una vez finalizada la rueda de prensa la delegada territorial pudo conversar con las jugadoras y técnicos del Baxi Ferrol, realizando una foto de familia de recuerdo de esta visita.

Lino López: “El IDK Euskotren es uno de los mejores equipos de la liga”

El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López quería agradecerle a la Xunta de Galicia su apoyo al club, como también ponía en valor la “labor social” que estaban realizando tanto la entidad como las jugadoras “y eso está por encima de victorias y derrotas.”

En lo referente al aspecto deportivo esta semana ha sido de parón en la competición, pero no para las jugadoras, ya que tres de ellas fueron convocadas con sus respectivas selecciones nacionales, mientras que la última incorporación Clementine Samson no solo ha realizado todas las sesiones de la semana, sino que incluyo llegó antes de tiempo a la ciudad realizando entrenamientos extra de manera voluntaria “y poco a poco va adaptándose.”

Se verán las caras ante un IDK Euskotren que es “uno de los mejores equipos de la liga”, llegando a esta cita en el 4º puesto de la tabla, con cinco victorias y una derrota, tras caer únicamente ante Valencia Basket en la ciudad del Turia, consiguiendo victorias holgadas en el resto de partidos. “Están a un nivel muy alto y muy competitivo, te llevan al límite en cada situación”, afirmaba.

Ambos equipos se vieron las caras en el Trofeo Cidade de Ferrol en pretemporada, con victoria vasca, algo que Lino López restaba importancia a lo sucedido “ya que eso fue un partido de entrenamiento y a nosotros nos faltaban jugadoras”, aunque si les sirvió para darse cuenta de que se estaban enfrentando “a un equipo muy físico y eso es una realidad”, pero espera ahora contando con todas sus jugadoras disponibles “que sea muy diferente.”

En el Baxi Ferrol no descansa “y no paramos de trabajar para seguir creciendo, mirando el mercado”, logrando fichar a Clementine Samson que no estaba teniendo los minutos deseados en Movistar Estudiantes, siendo una jugadora con la que Lino López ya había hablado en verano, pero de aquella no se pudiera concretar su fichaje, por lo que estaba “muy feliz” de que pudiera estar ahora en la entidad ferrolana.