O Parrulo Ferrol quiere seguir con su buena dinámica liguera este domingo en Tudela

Adán Puentes (X: @adanpuentes89 | IG: @adanpuentes)

Sigue la semana intensa a domicilio para O Parrulo Ferrol, con su segunda visita en pocos días, en esta ocasión al ATP Iluminación Ribera Navarra, en la 11ª jornada de la Primera División, que se disputará este domingo, a las 17:00 horas, en el Pabellón Municipal de Tudela.

Antes de poner rumbo a tierras navarras este viernes comparecían en rueda de prensa el jugador Jhoy y el entrenador Gerard Casas, celebrada en el Pabellón de A Malata, ofrecida por Seijas Carpintería.

Los ferrolanos tienen que “estar bien” para este partido, afirmaba Jhoy, donde se verán las caras ante un “equipazo” tudelano con una plantilla “muy buena” y que querrá dar “lo mejor para conseguir los tres puntos”, en un partido que ambos equipos tienen marcado en rojo en el calendario y con el mismo objetivo.

Para O Parrulo Ferrol este partido es “una final” para permitirles saber “a dónde queremos llegar”, estando actualmente en puestos de Copa de España y de playoff por el título, pero el objetivo principal sigue siendo “poder sumar puntos.”

Gerard Casas: “Los jugadores están mentalizados de la importancia de este partido”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, quería tener los pies en el suelo “ya que no hay que confiarse” ante un ATP Iluminación Ribera Navarra “que tiene la necesidad de ganar”, sin olvidarse que es un “rival directo.”

Uno de los factores de esta semana son los desplazamientos con los ferrolanos haciendo en estos días más de 50 horas de bus, pero, a pesar de esto, los jugadores le han transmitido al cuerpo técnico “que están bien”.

Gerard Casas espera que el esfuerzo del partido de Copa del Rey ante Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda no pase factura ya que en el primer periodo “rotamos a todos los jugadores, prácticamente jugaron lo mismo y nadie jugó mucho”, mientras que en el segundo tiempo “fue muy bueno, fuimos nosotros mismos, pero no marcamos gol”, por lo que esperaba que este domingo “lo podamos hacer lo mejor posible.”

Al mismo tiempo ya confirmaba que Rubén Orzáez volverá a la convocatoria “ya que incluso quería ir a Málaga, pero decidimos que descansara y estuvo en Ferrol entrenando”, mientras que Novoa continúa con molestias.

Este partido para O Parrulo Ferrol “es una final” en una pista “complicada”, ante un conjunto tudelano que estuvo cerca de puntuar ante ElPozo Murcia Costa Cálida y esta semana vencieron en su eliminatoria de Copa del Rey al Zambú Pinatar Cerramientos Abatibles, por lo que los jugadores ferrolanos “están mentalizados” de la importancia de este partido.