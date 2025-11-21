Interceptado en Fene circulando sin carné un hombre investigado en ocho ocasiones por un delito contra la seguridad vial

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un conductor multirreincidente en el municipio de

Fene. El pasado 17 de noviembre el Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo (UDR) del Destacamento de Tráfico de Ferrol detectó en el inicio de la vía de alta capacidad Ares-Mugardos (VG-1.2) a un turismo cuyo conductor carecía del permiso de conducir por pérdida de vigencia.

El varón, de 44 años de edad, no había recuperado el permiso tras la resolución emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña. El hecho de ejercer la conducción en esta situación supone la comisión de un delito contra la seguridad vial. Lo más alarmante del caso es que este conductor fue investigado por este delito por octava vez.

Las diligencias correspondientes ya han sido tramitadas y remitidas al Juzgado de Instrucción de Ferrol. Además del delito penal, se formuló una denuncia administrativa contra el conductor por circular con la Inspección

Técnica de Vehículos (ITV) en situación irregular.

Mensaje de la Guardia Civil a la sociedad

La Guardia Civil ha emitido un mensaje “Conducir sin permiso no es una multa…es un delito» ante la extrema reincidencia detectada, y quiere lanzar un mensaje firme a la sociedad: «Ocho veces es demasiado: cada infracción pone vidas en peligro». Conducir un vehículo a motor careciendo de permiso por pérdida de vigencia está claramente tipificado en el artículo 384 del Código Penal, con penas severas que pueden incluir: Prisión de 3 a 6 meses. Multa de 12 a 24 meses. Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Se subraya que la reiteración de este delito agrava las consecuencias judiciales y puede implicar mayores sanciones penales.

La Institución recalca su compromiso con la seguridad de todos los usuarios de la carretera, lanzando tres mensajes contundentes:

“Conducir sin permiso no es una imprudencia, es una amenaza para todos.”

“Cada vez que alguien se pone al volante sin estar habilitado, multiplica el riesgo de accidente.”

“La seguridad vial es una responsabilidad colectiva; tolerancia cero con quienes la ponen en riesgo.”

La Guardia Civil señala que continuará intensificando los controles en las vías de la comarca para proteger a los ciudadanos y perseguir activamente conductas graves y reincidentes como la detectada en Fene.