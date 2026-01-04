Aparece el cadáver de un octogenario en un paso bajo el acceso norte en A Malata, Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El cadáver de un hombre de 84 años, F.M.B. fue encontrado a primeras horas de la tarde de este domingo en la zona situada en un pequeño túnel bajo el acceso norte en las inmediaciones del estadio municipal de A Malata.

Al lugar del suceso se trasladaron efectivos de las Policías Local y Nacional y fueron éstos últimos los que solicitaron la colaboración de los Bomberos de Ferrol para retirar el cuerpo sin vida toda vez que la zona donde se encontraba era de difícil acceso.

Posteriormente ya recuperado el cadáver fue trasladado en un furgón judicial al hospital naval del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol en donde en la mañana de este lunes le será practicada la autopsia.

Todo hace suponer que el octogenario falleció por muerte natural, por un posible infarto, y se descarta un motivo delictivo por violencia, ya que incluso entre su ropa se encontraba una cartera con el dni. Se señala que el fallecimiento pudo haberse producido durante la noche del sábado al domingo.