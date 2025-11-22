Asotrame y Odeón colaboran impulsando el proyecto artístico y solidario “Luces de colores”

El Centro Comercial Odeón invita a la ciudadanía de Ferrolterra a poner su creatividad al servicio de una buena causa. Se suma por segundo año al proyecto artístico y solidario “Luces de colores”, que impulsa Asotrame.  Esta iniciativa busca llevar un poco de la magia de la Navidad a pacientes de cáncer hematológico que pasarán esas fechas especiales en hospitales del Sergas en Ferrol, A Coruña y Lugo. Y lo hará mediante la entrega de postales diseñadas ex profeso por particulares. El centro comercial se convertirá en un punto de recogida.

Fuente Asotrame

La Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas colocaba en Odeón uno de los buzones solidarios que estarán repartidos en centros comerciales de distintas ciudades gallegas. Una colaboración que, desde la entidad, confían en que ayude a impulsar la participación de centros educativos, asociaciones y vecinos y vecinas del conjunto de la comarca de Ferrolterra.

Para participar en Luces de colores tan sólo tienen que diseñar – dibujar, pintar, troquelar…- una tarjeta navideña, incorporar un buen deseo de cara al año 2026, y hacérsela llegar a la asociación, bien por correo ordinario (calle Chile, 2-4, entresuelo derecha; 15404, Ferrol) bien a través de este buzón especial.

El conjunto de postales recibidas se repartirá, un año más, entre pacientes de leucemia, linfomas, mielomas múltiples y otros cánceres de la sangre que pasen las Navidades en el Arquitecto Marcide, en el CHUAC, hospital de referencia enç materia de trasplantes de médula más próximo, y en el Hospital Lucus Augusti.

Inicialmente está previsto que el buzón solidario permanezca en Odeón hasta el 3 de diciembre. Está situado en la planta baja, junto a las escaleras que conducen a los Multicines.

