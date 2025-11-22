Asotrame y Odeón colaboran impulsando el proyecto artístico y solidario “Luces de colores”

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Centro Comercial Odeón invita a la ciudadanía de Ferrolterra a poner su creatividad al servicio de una buena causa. Se suma por segundo año al proyecto artístico y solidario “Luces de colores”, que impulsa Asotrame. Esta iniciativa busca llevar un poco de la magia de la Navidad a pacientes de cáncer hematológico que pasarán esas fechas especiales en hospitales del Sergas en Ferrol, A Coruña y Lugo. Y lo hará mediante la entrega de postales diseñadas ex profeso por particulares. El centro comercial se convertirá en un punto de recogida.

La Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas colocaba en Odeón uno de los buzones solidarios que estarán repartidos en centros comerciales de distintas ciudades gallegas. Una colaboración que, desde la entidad, confían en que ayude a impulsar la participación de centros educativos, asociaciones y vecinos y vecinas del conjunto de la comarca de Ferrolterra.

Para participar en Luces de colores tan sólo tienen que diseñar – dibujar, pintar, troquelar…- una tarjeta navideña, incorporar un buen deseo de cara al año 2026, y hacérsela llegar a la asociación, bien por correo ordinario (calle Chile, 2-4, entresuelo derecha; 15404, Ferrol) bien a través de este buzón especial.

El conjunto de postales recibidas se repartirá, un año más, entre pacientes de leucemia, linfomas, mielomas múltiples y otros cánceres de la sangre que pasen las Navidades en el Arquitecto Marcide, en el CHUAC, hospital de referencia enç materia de trasplantes de médula más próximo, y en el Hospital Lucus Augusti.

Inicialmente está previsto que el buzón solidario permanezca en Odeón hasta el 3 de diciembre. Está situado en la planta baja, junto a las escaleras que conducen a los Multicines.