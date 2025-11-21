A Deputación pagará as expropiacións para a ampliación da estrada DP 2502 en Vilaboa nun acto con data fixada

O Boletín Oficial da Provincia publicaba a relación de persoas e entidades afectadas, que deberán acudir á antiga unitaria o 2 de decembro.
A Deputación da Coruña convoca aos propietarios e propietarias afectados polas obras de ampliación e mellora da
seguridade vial da estrada provincial DP 2502 ao acto de pago de depósitos previos e indemnizacións por rápida ocupación. A convocatoria está dirixida a unha trintena de veciños e entidades, que deberán acudir o 2 de decembro a partir das 10:45 horas á antiga unitaria de Vilaboa.
O pago realizarase aos titulares dos terreos afectados, que figuren como donos dos bens ou titulares do dereito expropiado, e tan só se admitirán representantes destes no caso de que acrediten o correspondente poder autorizándoos. En todo caso, as persoas interesadas poden consultar no Boletín Oficial da Provincia do 5 de novembro a relación de propietarios afectados.
A actuación prevista, orzamentada en 420.879 euros, permitirá ampliar a plataforma da estrada para conseguir un ancho total de 8,25 metros, con 2 carrís de 3 m de ancho en cada sentido de circulación, unha pequena beiravía exterior esquerda de 25 cm de ancho e unha beiravía exterior dereita de 2 m de ancho que facilitará o tránsito seguro de peóns. Así mesmo, a beiravía transitable executarase cunha capa de rodaxe de formigón hidráulico coloreado para distinguilo do resto da plataforma, priorizando o uso de cores que se integren co medio no que se implantará a obra.
A sinalización da estrada realizarase completa, tanto a sinalización horizontal coma a vertical. Ademáis, colocaranse varios redutores de velocidade tipo lomo de asno ó longo do tramo.