La compañía italiana Zaches Teatro trae al Jofre en Ferrol el cuento clásico de Pinocho

La premiada compañía cuenta con reconocimientos como el Premio Amico Pinocchio 2017 otorgado por la Fondazione Carlo Collodi (Italia). La entrada es gratuita ya que forma parte del ciclo de títeres FESTEA.

La compañía italiana Zaches Teatro sube este domingo 23 al escenario del teatro Jofre a las 12:30 horas, con clásico infantil Pinocho. Está dirigida al público infantil, a partir de ocho años de edad, y se representará en castellano, bajo la dirección de Luana Gramegna.

En un escenario que reproduce un teatro de marionetas en desuso, en un lugar mágico, cobra vida el cuento de Pinocho, donde en lugar de ser los títeres los que representan a seres humanos, aquí son actores los que se mueven como títeres.

Para acompañarles en este mundo onírico, entre el sueño y la realidad, aparece la figura enigmática del hada-muñeca turquina que se lanza a contar las peripecias de Pinocho y guiarle en sus aventuras y desventuras iniciáticas.

El espectáculo busca la fuerza original del texto de Collodi, que a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo, una atmósfera polvorienta y desgastada, y a la vez cruda e irónica.

Con guión original de Luana Gramegna y Enrica Zampetti, cuenta con la composición musical de Stefano Ciardi, y forman el elenco Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco y Enrica Zampetti.

Entre los galardones obtenidos por esta compañía se encuentra el Premio Nacional Hystrio 2023, por la experimentación y contaminación de lenguajes artísticos (Italia), o Premio a la Mejor Actriz y Mejores Escenas nº 22 International Festival of Children’s Theatre di Subotica 2021 (Serbia) y el Premio Amico Pinocchio 2017 da Fondazione Carlo Collodi (Italia).