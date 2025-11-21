La Joyería Jenaro recibe el premio de la 2ª edición del ‘Compra Local Ferrol’

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Gracias a la ayuda de promoción económica del Ayuntamiento de Ferrol que tiene como objetivo dinamizar y potenciar el comercio y el consumo local, el Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas y Sociales de Ferrol-CITES, dentro de la segunda edición de la campaña “Compra Local» Ferrol, está desarrollando varias acciones para fomentar las compras en el pequeño comercio, con el fin de velar por su continuidad y prosperidad.

El comercio de proximidad es el motor fundamental de la economía local, y estas iniciativas buscan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de elegir establecimientos locales frente a las grandes superficies. La colaboración entre el Ayuntamiento y CITES se refuerza en esta edición para lograr un impacto aún mayor en el tejido empresarial de la urbe naval.

Dentro de estas acciones, CITES organizó por segunda vez el premio a uno de los comercios de la ciudad y en esta ocasión el ganador fue la “Joyería Jenaro”; un establecimiento emblemático y un claro ejemplo de la excelencia y la dedicación que caracterizan al comercio ferrolano tradicional. La elección se basó en su larga trayectoria en la ciudad, por mantener en Ferrol durante más de 50 años su pasión por las joyas de diseño, así como el mundo de la relojería clásica y moderna y la oferta única de Sargadelos. Su historia es un reflejo de la resiliencia y la capacidad de adaptación del sector comercial de Ferrolterra.

Por estos motivos y muchos más, la familia Jenaro recibió de manos del Concejal de Promoción económica de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, el diploma acreditativo del premio y un bono por valor de 200 euros que será sorteado a modo de descuento en sus redes. Este premio no solo reconoce el pasado, sino que incentiva el futuro del negocio y la fidelización de sus clientes.

El programa COMPRA LOCAL también llevará a cabo una acción en la calle, que invitará al público a descubrir las ventajas de comprar en el pequeño comercio ferrolano. De esta forma, CITES sigue apostando por incentivar el consumo en los comercios de la ciudad y dinamizar su actividad económica,