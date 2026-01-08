Entidades e participantes no programa «Coñecendo as emocións» de Afundación en Ferrol e Pontedeume destacan o seu impacto positivo

Compartir Facebook

I El proyecto, que ha sido codiseñado con socias y socios de los espazos +60 de Afundación en colaboración con Matia Instituto, demuestra que formarse para adquirir competencias emocionales mejora el bienestar de las personas mayores.

13 entidades sociales están desarrollando desde octubre hasta este mes de enero el programa de Afundación «Conociendo las emociones», con 259 personas usuarias de sus organizaciones, en 21 localidades gallegas y Madrid. La iniciativa, que está en su V edición, ha sido codiseñada con personas mayores, testeada, validada e implementada en cuatro ediciones sucesivas en colaboración con Matia Instituto, entidad dedicada desde hace más de 20 años a la investigación en el ámbito del envejecimiento.

Como novedad en esta edición, a partir del trabajo de cocreación llevado a cabo por el equipo de Afundación con profesionales de seis entidades durante 2024, se ha impartido una versión del programa que se ha adaptado a las necesidades y capacidades cognitivas de participantes de centros de día y residencias y personas usuarias de asociaciones que trabajan en entornos vinculados a las enfermedades mentales. La trascendencia de esta adaptación consiste en llevar la formación en competencias emocionales a entornos asistenciales y de cuidados con materiales específicamente adaptados.

LAS EXPERIENCIAS DE PARTICIPANTES Y FACILITADORAS

Las 11 personas socias que participan en esta edición en los Espazos+60 Afundación de Ferrol y Pontedeume, que finalizará los próximos 19 y 21 de enero respectivamente destacan los beneficios que les ha supuesto la participación en el programa «Conociendo las emociones». Para, Alicia, por ejemplo, «es una forma sencilla de aprender cosas, de fijarme en emociones que sabía que tenía pero a las que no ponía nombre». Algo que subraya también otra de las participantes, Teresa, quien comenta que «me ha hecho comprender un poco más mi cabeza, las situaciones, las vivencias: las veía de una forma y ahora me estoy abriendo un poco a verlas de otra», o Dolores, quien relata cómo «me ha servido para ayudarme a gestionar mejor día a día, y para pararme a pensar antes de emitir una opinión hacia otras personas».

En estas apreciaciones inciden también las personas facilitadoras de ambos centros, quienes destacan como en el caso de Gustavo Vázquez, del Espazo+60 de Ferrol, que «lo más atractivo de este viaje es encontrarme frente a un conjunto de personas interesadas, interesantes y participativas, que poco a poco van conformando un grupo, mientras aprendo cada semana un poco más de ellas».

EL PROGRAMA

Los resultados obtenidos hasta ahora evidencian que «Conociendo las emociones» ha permitido la mejora del bienestar y la adquisición de competencias emocionales de las personas participantes, según la investigación realizada por Afundación y Matia Instituto, entidad de referencia en España en la materia y con más de 20 años de

trayectoria. Los resultados, validados a lo largo de estas 5 ediciones, muestran que 9 de cada 10 personas han obtenido beneficios en alguna dimensión, mejorando su conciencia emocional, su comprensión de las emociones, su regulación o su nivel de bienestar. Además de esto, las personas participantes relatan que han mejorado en sus relaciones con ellas mismas y con los demás, gracias a la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias como la escucha activa, la comunicación asertiva o aprender a poner límites. También se observa un resultado significativo en la salud percibida, de manera que las personas valoran mejor su estado de salud al finalizar el programa de forma consistente a lo largo de las distintas ediciones.

«“Conociendo las emociones” permite a las personas participantes fortalecer sus recursos personales y compartir experiencias que les ayudan a afrontar las situaciones cotidianas, entender sus reacciones, tomar alternativas para regularse y cuidar los vínculos afectivos, y así lo subrayan tras finalizar las sesiones», destaca Sabela Couceiro, coordinadora del área de Mayores de Afundación.

Tras la exitosa experiencia con personas socias de los 11 espazos +60 Afundación, el programa se ha extendido desde 2024 a 47 centros de distintas entidades que trabajan también en el ámbito de las personas mayores en localidades de las cuatro provincias y, en 2025, a Madrid. El objetivo es compartir aprendizajes y generar una red de entidades sociales del ámbito del envejecimiento activo y saludable con interés en trabajar la mejora del bienestar emocional a medida que envejecemos.