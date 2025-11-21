Narón implícase co Centro de Recursos Solidarios na nova ‘Operación Quilo’

O Centro de Recursos Solidarios (CRS) de Narón, en colaboración co Concello, impulsa unha nova campaña de recollida de alimentos coa intención de reforzar o apoio ás familias que atravesan momentos de especial dificultade.

A “Operación quilo”, presentada pola concelleira de Benestar Social María Lorenzo e o presidente do CRS José Manuel González, desenvolverase na Casa do Concello desde o luns 24 ata o venres 28 de novembro, coincidindo co horario de atención ao público, para que calquera persoa poida achegar unha doazón ao seu paso polo consistorio.

Desde o CRS recoméndase priorizar produtos básicos como leite enteiro, aceite, galletas, garavanzos, fariña, azucre, pasta, lentellas, cacao, cueiros, conservas variadas, así como artigos de hixiene persoal e limpeza do fogar, elementos que permiten ás familias manter unha estabilidade mínima no día a día.

A campaña ampliarase os días 28 e 29 de novembro con puntos de recollida instalados en diversos supermercados da zona, que estarán activos en horario de mañá e tarde e nos que voluntariado e persoal colaborador facilitarán a entrega e clasificación dos produtos.

O Centro de Recursos Solidarios subliña que o propósito fundamental é asegurar a chegada destes bens de primeira necesidade aos fogares que máis o precisan e chama á participación cidadá lembrando que cada pequena achega, por modesta que pareza, contribúe a soster o tecido social do municipio.

