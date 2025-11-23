La ingeniería naval forense explica tres naufragios emblemáticos: Bayesian, Reina Regente y Santísima Trinidad

Compartir Facebook

La Fundación Exponav y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) anuncian la conferencia “Ingeniería Naval Forense aplicada al hundimento del Bayesian, Reina Regente y Santísima Trinidad”, que tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 18:15 horas, en la Sala Carlos III de Exponav (Ferrol).

Durante la sesión, los ponentes Guillermo Gefaell Chamochín, Ingeniero Naval, y Juan Manuel López Vázquez, Ingeniero Naval y Marino Mercante, presentarán los resultados de sus investigaciones sobre los naufragios de tres buques de tipologías muy diferentes pertenecientes a tres épocas también muy distintas:

● El Santísima Trinidad (1805) – navío emblema del Armada Española hundido tras la Batalla de Trafalgar.

● El Reina Regente (1895) – crucero protegido desaparecido en el golfo de Cádiz con 420 tripulantes.

● El Bayesian (2024) – yate de lujo a vela hundido en la costa de Palermo.

La Ingeniería Naval Forense, disciplina que combina la ingeniería naval con técnicas de investigación científica, permite determinar las causas de siniestros marítimos de cualquier época. La conferencia mostrará como la aplicación de estas técnicas permitió esclarecer los factores técnicos y humanos que en cada uno de estos casos llevó a la pérdida , no solo del buque, sino también de sus tripulaciones.