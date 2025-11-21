Ortigueira renueva la pista de pádel cubierta del CEIP José María Lage

Compartir Facebook

La pista de pádel cubierta del CEIP José María Lage ya luce un nuevo y renovado aspecto tras la sustitución de la superficie de juego.

La actuación recoge también la instalación de la red de juego, reparación de la solera existente y las juntas de dilatación, así como la revisión de las sujeciones del vidrio. Así, el renovado recinto fue inaugurado esta semana por el alcalde, Valentín Calvín, así como por los concejales, Isabel Rego y Jaime Ponce.

Los trabajos tienen una inversión de 8.724 euros, realizada a cargo íntegro de fondos municipales. Tras la inauguración, Calvín destacó que “con esta actuación reforzamos un servicio muy demandado por los vecinos y vecinas, en un recinto que desde su inauguración en el año 2011 no había sufrido ninguna mejora”.

“La inversión en este espacio deportivo refuerza nuestro compromiso por seguir mejorando las infraestructuras y recintos deportivos, para que la población de Ortigueira pueda disfrutar de un deporte de calidad y en unas condiciones óptimas”, finalizó el regidor.