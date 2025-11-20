Ortigueira da voz a los niños y niñas del municipio en el III Pleno Infanto-Xuvenil Municipal

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Participó alumnado del CEIP José María Lage y del IES Ortigueira, comprendiendo desde las aulas de infantil hasta las de bachillerato y ciclos.

El Concello de Ortigueira celebró este jueves, 20 de noviembre, la tercera edición del Pleno Infanto-Xuvenil Municipal. El Salón de plenos de la Casa Consistorial acogió a los alumnos y alumnas del CEIP José María Lage y del IES Ortigueira, comprendiendo de este modo las aulas desde infantil hasta bachillerato y ciclos del municipio.

El pleno conformó un espacio en el que se escucharon y debatieron las propuesta y conclusiones que aportó el alumnado. A este evento los estudiantes hicieron llegar propuestas trabajadas previamente en los centros educativos para transmitirlas y debatir hoy con el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer al alumnado un espacio de reflexión y debate, en el que proponer mejoras para el Concello. Tal y como se recoge en la convención de Derechos de la Infancia, los niños y niñas son agentes sociales, titulares activos de sus propios derechos, por lo que se les debe dar la oportunidad de ser escuchados en todos los procedimientos sociales que les afecten.

Con este evento, a su vez, se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra ese mismo día. “Este tipo de xornadas supoñen unha ferramenta útil para o desenvolvemento das habilidades comunicativas do alumnado. Desde o Concello de Ortigueira estamos orgullosos de levar a cabo este tipo de proxectos que, sen dúbida, son moi beneficiosos para a nosa rapazada”, apuntan desde el Consistorio.