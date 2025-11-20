Este sábado la AV “A Madalena” celebra el “Día de la Música” con pregón de Patricia Cupeiro y actuación de “Bohemios”

La Asociación de Vecinos «A Madalena« continúa con la programación del «novembro cultural» después de haber inaugurado en su sede de Galiano 26 la muestra de maquetas de Carlos Macías, que se amplió hasta este sábado, día 22, y celebrado los anteriores sábados días dedicados “al mayor”, y “al vecino”

Día de la Música

Para este sábado, día 15, festividad de Santa Cecilia, está previsto celebrar el «Día de la Música”, a las 20.00 horas en el Casino Ferrolano, presentado por Joaquín Enríquez.

Será pregonera, la ferrolana Patricia Cupeiro López, profesora en la Facultad de Humanidades de la USC., a la que se le impondrá la insignia de la Asociación, al igual que a los vecinos Miguel Brotóns Pérez, catedrático y compositor; y a Carlos Macias, maquetista

La parte musical estará a cargo de la rondalla de la Agrupación Musical Bohemios

La Asociación de Vecinos ha extendido una invitación a todos los vecinos, familiares y amigos para que se unan a la celebración. Entrada libre hasta completar aforo.

Patricia Cupeiro

Doctora por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en el programa de Estudios de Historia del arte y de la Música (2016) y Licenciada en Historia del arte, con el itinerario de Historia de la Música, por la misma universidad (2005). Su formación multidisciplinar incluye el Premio Extraordinario de Doctorado de la USC en la categoría de “Arte y Humanidades”, un máster en Renovación Urbana y Rehabilitación, dos títulos profesionales de música (especialidades de guitarra y cuánto), sendas becas de investigación (María Barbeito, Caminos Xacobeos…) y estadías en el extranjero en centros como el Kunshistorisches Institut de Florencia o la Universidad de Guadalajara en México. Su trayectoria profesional abarca los ámbitos de la docencia, la investigación, la gestión y la divulgación cultural.

De su actividad coral, destaca su participación en dos formaciones ferrolanas Proxecto Vocal Concerto Tempo, que acaba de ganar el I Certamen Coral de Galicia (2025) y, más recientemente, de Antiqvuorum 2º Premio en el Certamen Gallego de Coros Vila de Arbo (2025).

Asimismo, grabó el villancico Bolboretas de Nadal en el año 2021, con música y acompañamiento de Joaquín Enríquez y letra de Antón Cortizas.