Nuevo paso de Mugardos en la contratación del cuidado de zonas verdes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Mugardos informa de que ya está finalizado el trabajo técnico para la elaboración del nuevo pliego del contrato de mantenimiento de zonas verdes, un servicio esencial para garantizar el adecuado cuidado, conservación y mejora de los espacios públicos del municipio. Este contrato será licitado en las próximas semanas, ya que el anterior vence a finales de este año.

El nuevo contrato tendrá un valor total de 231.594 € para un período inicial de 2 años, con la posibilidad de una prórroga adicional de 1 año. Además, se incorpora una partida adicional del 10% del presupuesto (19.140 €) destinada a atender necesidades extraordinarias o actuaciones no contempladas inicialmente en el pliego, pero que puedan ser necesarias durante la ejecución del servicio.

El concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y TIC, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, destacó la importancia de este procedimiento para la mejora continua del mantenimiento urbano. “Estamos actualizando un contrato fundamental para Mugardos. Las zonas verdes necesitan un servicio estable, planificado y dotado de medios suficientes. Este nuevo pliego nos permitirán mejorar la calidad del mantenimiento, ampliar la capacidad de respuesta y garantizar que los espacios públicos se mantengan en condiciones óptimas para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas” explicó.

Kuntz también subrayó la necesidad de incorporar una partida adicional flexible. “Incluimos un 10% extra del presupuesto para poder afrontar trabajos no previstos inicialmente. En el día a día surgen necesidades urgentes o puntuales que no pueden esperar. Con esta reserva económica aseguramos que el servicio pueda adaptarse sin retrasos ni trámites adicionales.”

El Ayuntamiento de Mugardos continuará informando de los avances del proceso de licitación y de las mejoras previstas en el ámbito del mantenimiento urbano.