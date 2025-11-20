As Pontes pide a Fenosa restituír a subministración e crea un portelo de afectados

O Concello das Pontes, tras os reiterados cortes de subministro eléctrico rexistrados no municipio o martes, 18 de novembro, ven de esixir a Fenosa a reposición inmediata do servizo, así como a adopción de todas as medidas necesarias para garantir a estabilidade do subministro durante calquera proceso de reparación das infraestruturas eléctricas.
A situación xerou graves prexuízos á veciñanza, comercios e ás propias dependencias municipais, polo que o Concello considera inxustificable a demora no restablecemento do servizo e reclama á empresa eléctrica que actúe con máxima urxencia e dilixencia, minimizando ao máximo o impacto destes cortes sobre a vida cotiá da veciñanza.
Co obxecto de protexer e apoiar á cidadanía afectada, o Concello habilitará un portelo específico de atención, onde a veciñanza e os establecementos comerciais poderán presentar reclamacións polos danos, perdas económicas e inconvenientes ocasionados.
Ademais, o Concello efectuará as oportunas reclamacións ante a empresa subministradora para defender os dereitos, recuperar os danos económicos sufridos e protexer os intereses do municipio e da veciñanza afectada.