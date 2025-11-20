El Museo de la Construcción Naval retoma su actividad con la exposición «La Galicia mágica»

Compartir Facebook

A lo largo de las dos últimas semanas se han realizado tareas de mantenimiento.

El Museo de la Construcción Naval de Ferrol retoma su actividad después de haber cerrado al público durante dos semanas para realizar tareas de mantenimiento. Lo hace con la inauguración este jueves a las 19:00 horas de la exposición del Liceo de las Artes que lleva por título “La Galicia mágica” y que podrá visitarse gratuitamente hasta el 18 de noviembre.

La asociación cultural ferrolana renueva su colaboración con la Fundación Exponav a través de esta muestra de 51 obras de pintura y fotografía dedicadas a diferentes temáticas. Además, este sábado día 22 se celebrará una visita guiada gratuita por la planta baja del museo. Las reservas para asistir pueden realizarse a través del correo exponav@exponav.org o del número de teléfono 981 359 682.

A lo largo de estas dos semanas se han ejecutado trabajos de diversa índole en los espacios del museo. Así, en la sala Carlos III se ha procedido a efectuar mejoras en los paneles, dotándolos de electricidad y realizando tareas de pintado, y en algunas zonas se ha continuado con el sellado del techo dentro del plan de proteger el conjunto del museo.

Los cambios que se están llevando a cabo en las salas de forja y fundición y en el espacio dedicado a la fragata Magdalena continuarán todavía en los próximos días.